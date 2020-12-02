Чемпионат Финляндии приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Финляндии по хоккею приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ХИФК.

Пауза в турнире будет длиться с 3 по 19 декабря. Все матчи, запланированные в этот период, перенесены и будут сыграны позднее.

Решение было принято в связи с изменением ситуации в стране на фоне пандемии и введенных ограничений. Руководство финской лиги намерено провести полноценный регулярный чемпионат, несмотря на паузу.