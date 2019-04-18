Чехия вырвала победу у Германии, уступая 0:2 к четвертой минуте

Сборная Чехии победила Германию в рамках Еврочелленджа - 5:4. 26 и 27 апреля чехам предстоят игры со Словакией.

Еврочеллендж

Чехия - Германия - 5:4 (2:2, 0:0, 3:2)

Голы: Лойбль (Туомие), 2:04 - 0:1. Бергманн, 3:44 - 0:2. Репик (Кубалик, Полашек), 8:35 - 1:2. Затевич (Крейчик, Штенсель), 10:29 - 2:2. Червены (Томашек, Павлик), 42:50 - 3:2. Г. Зохорна (Т. Зохорна), 44:47 - 4:2. Мюллер (Хоффлин, Новак), 56:24 - 4:3. Форт (бол., Затевич, Секач), 58:12 - 5:3. Бергманн (Эльзнер), 59:51 - 5:4.

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