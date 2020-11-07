Чехия всухую победила Швецию на Кубке Карьяла

Сборная Чехии одержала вторую победу на Кубке Карьяла. Чехи взяли верх над Швецией — 2:0.

Теперь Чехия и Россия определят победителя первого этапа Евротура в очном противостоянии.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Финляндия — Чехия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Нестрашил — 1 (Г. Зогорна, Галвас), 12:28 — 0:1. Ордош — 1 (Моравчик, Ленц), 20:31 — 0:2.

Вратари: Раяниеми (58:32) — Граховина.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 29 (12+13+4) — 24 (6+6+12).

Судьи: Викман, Хейккинен.

7 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».