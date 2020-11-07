Чехия всухую победила Финляндию на Кубке Карьяла
21:02
Сборная Чехии одержала вторую победу на Кубке Карьяла. Чехи взяли верх над Финляндией — 2:0.
Теперь Чехия и Россия определят победителя первого этапа Евротура в очном противостоянии.
Хоккей
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Финляндия — Чехия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Нестрашил — 1 (Г. Зогорна, Галвас), 12:28 — 0:1. Ордош — 1 (Моравчик, Ленц), 20:31 — 0:2.
Вратари: Раяниеми (58:32) — Граховина.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 29 (12+13+4) — 24 (6+6+12).
Судьи: Викман, Хейккинен.
7 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».