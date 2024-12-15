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Сегодня, 20:15

Чехия стала победителем Швейцарских игр в Еврохоккейтуре

Руслан Минаев
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Сборная Чехии победила Швецию в матче Швейцарских игр в Еврохоккейтуре — 5:3. Игра проходила в швейцарском Фрибурге.

У чехов 2 (1+1) очка набрал Филип Задина. У шведов два голевых паса сделал Маркус Соренсен.

Швейцария обыграла Финляндию благодаря шайбе Кристофа Берчи — 1:0.

Чехия набрала 9 очков и стала победителем Швейцарских игр. Далее расположились Финляндия, Швеция и Швейцария — по 3 очка.

Еврохоккейтур. Швейцарские игры

Чехия — Швеция — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы: Хлапик — 1 (Задина, Седлак), 11:09 — 1:0. Вингерли — 1 (Хартманн, Линдхольм), 22:50 — 1:1. Броме — 2 (Серенсен, Валльмарк), 24:00 — 1:2. Задина — 2 (Сирота, Седлак), 29:32 — 2:2. Конделик — 2 (Флек, Беранек), 43:02 — 3:2. О. Коваржчик — 1 (бол., Воженилек, М. Коваржчик), 50:03 — 4:2. Де ла Росе — 2 (бол., Серенсен, Хед), 53:19 — 4:3. Каут — 2 (п.в.), 59:51 — 5:3.

Вратари: Корженарж — Лар. Юханссон.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (12+13+7) — 41 (4+19+18).

Судьи: Черриг, Штольц.

15 декабря. Фрибург. BCF Arena

Еврохоккейтур. Швейцарские игры

Швейцария — Финляндия — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Берчи — 1 (Симион, Хельднер), 14:07 — 1:0.

Вратари: Вебер — Ларми.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (9+16+6) — 24 (10+7+7).

Судьи: Кветон, Шир.

15 декабря. Фрибург. BCF Arena.

Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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