Чехия победила Швецию в первом матче «Кубка Карьяла»

Сборная Чехии в первом матче «Кубка Карьяла» обыграла Швецию — 3:1. Точными бросками у чехов отличились Филипп Гронек, Якуб Галвас и форвард «Амура» Гинек Зогорна. Шайбу престижа за «Тре Крунур» Макс Фриберг.

Сборная России свой первый матч Евротура проведет сегодня против финнов. Начало — в 19.30 (мск).

Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла»

Чехия — Швеция — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Гронек — 1 (бол., Нестрашил, Г. Зогорна), 16:34 — 1:0. Г. Зогорна — 1 (бол., Нестрашил, Гронек), 18:18 — 2:0. Галвас — 1 (Странски, Мышак), 26:56 — 3:0. Фриберг — 1 (Ведин, Вингерли), 41:44 — 3:1.

Вратари: Бартошак — Рубин (56:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (10+12+2) — 20 (6+7+7).

Судьи: Брандер, Бряннаре.

5 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».