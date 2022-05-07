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Сегодня, 15:15

Чехия победила Финляндию в матче заключительного этапа Евротура

Иван Шитик
Корреспондент
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Чехия победила Финляндию в матче заключительного этапа Евротура — Шведских игр. Чехи взяли верх со счетом 3:1.

В другом матче игрового дня Швеция сыграет против Швейцарии.

Отметим, что именно Швеция и Финляндия являются основными претендентами на победу в Евротуре.

Напомним, что сборная России не была допущена на два последних этапа сезона

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Шведские игры

Финляндия — Чехия — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Червенка — 1 (Блумел, Шимек), 36:37 — 0:1. Смейкал — 1 (Хертл), 37:06 — 0:2. Палму — 1 (Армиа), 48:31 — 1:2. Крейчи — 1 (бол., п.в.), 59:40 — 1:3.

Вратари: Олкинуора (58:20 — 59:40) — Веймелка.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 12 (2+5+5) — 24 (5+12+7).

Судьи: Харнебринг, Эрикссон.

7 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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