Чехия победила Финляндию по буллитам на Кубке Карьяла
21:07
Финляндия уступила Чехии по буллитам в матче 2-го тура Кубка Карьяла.
Хоккей
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Финляндия — Чехия — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ламмикко — 1 (Покка, Куусела), 22:41 — 1:0. Ержабек — 1 (Р. Зогорна, Г. Зогорна), 37:46 — 1:1. Маннинен — 2 (Покка, Линдбом), 40:42 — 2:1. Филиппи — 1 (Т. Зогорна), 58:51 — 2:2.
Победный буллит: Крейчик.
Вратари: Олкинуора — Лангхамер (57:49 — 58:51).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (10+11+4+1) — 24 (10+6+8+0).
Судьи: Норд, Харнебринг.
9 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/eurohockeytour/2019-2020/
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