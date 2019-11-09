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Чехия победила Финляндию по буллитам на Кубке Карьяла

21:07
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Финляндия уступила Чехии по буллитам в матче 2-го тура Кубка Карьяла.

Хоккей

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Кубок Карьяла

Финляндия — Чехия — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ламмикко — 1 (Покка, Куусела), 22:41 — 1:0. Ержабек — 1 (Р. Зогорна, Г. Зогорна), 37:46 — 1:1. Маннинен — 2 (Покка, Линдбом), 40:42 — 2:1. Филиппи — 1 (Т. Зогорна), 58:51 — 2:2.

Победный буллит: Крейчик.

Вратари: Олкинуора — Лангхамер (57:49 — 58:51).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (10+11+4+1) — 24 (10+6+8+0).

Судьи: Норд, Харнебринг.

9 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/eurohockeytour/2019-2020/

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