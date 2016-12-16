13:00 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Чехии

Россия – Чехия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Россия – Чехия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0

16 декабря состоится матч 2-го тура Кубка Первого канала РоссияЧехия. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Чехия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,37 – Н 5,64 – П2 5,81

Трансляция матча Россия – Чехия 16 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

Прямая трансляция матча Россия – Чехия 16 декабря на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-26, 171 – 138.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

13 февраля 2016 года

Еврохоккейтур

Чехия – Россия

2:4

6 мая 2016 года

Групповой этап ЧМ

Чехия – Россия

3:0

8 сентября 2016 года

Товарищеский матч

Россия – Чехия

4:3

10 сентября 2016 года

Товарищеский матч

Чехия – Россия

2:1 Б

6 ноября 2016 года

Еврохоккейтур

Чехия – Россия

0:3
0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ