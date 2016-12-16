Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Чехии

16 декабря состоится матч 2-го тура Кубка Первого канала Россия – Чехия. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Чехия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,37 – Н 5,64 – П2 5,81

Трансляция матча Россия – Чехия 16 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

Прямая трансляция матча Россия – Чехия 16 декабря на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-26, 171 – 138.

Результаты последних матчей