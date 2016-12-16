Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче со сборной Чехии

16 декабря состоится матч 2-го тура Кубка Первого канала Россия – Чехия. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Чехия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,37 – Н 5,64 – П2 5,81
Трансляция матча Россия – Чехия 16 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.
Прямая трансляция матча Россия – Чехия 16 декабря на канале "Первый канал".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-26, 171 – 138.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
13 февраля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – Россия
|
2:4
|
6 мая 2016 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Чехия – Россия
|
3:0
|
8 сентября 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Россия – Чехия
|
4:3
|
10 сентября 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Чехия – Россия
|
2:1 Б
|
6 ноября 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – Россия
|
0:3