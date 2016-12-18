Букмекеры прогнозируют победу сборной России над Финляндией

В столичном Парке легенд завершается Кубок Первого канала. В заключительном матче сборная России сыграет с национальной командой Финляндии. Начало в 17:00.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия - Финляндия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,44 – Н 5,13 – П2 5,31

Трансляция матча Россия - Финляндия

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Финляндия.

Прямая трансляция матча Россия - Финляндия - в воскресенье, 18 декабря, на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч сборных России и Финляндии на данный момент выглядит так: +36=1-26, 177 – 135.