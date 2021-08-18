Братья Костицыны покинули солигорский «Шахтер»
18:11
Белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны покинули солигорский «Шахтер», сообщает «БХ».
Отметим, что хоккеисты играли за «горняков» на Кубке Салея. В активе Костицына-старшего 6 игр и 2 (0+2) набранных очка, а Сергей Костицын заработал 5 (4+1) баллов в 7 встречах.
Где продолжат карьеру братья, пока неизвестно.
Напомним, что 36-летний Андрей Костицын и 34-летний Сергей Костицын долгое время выступали в НХЛ и КХЛ.
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/rb/news/2021/08/18/bh-zvezdnye-forvardy-pokinuli-soligorskij-shahtjor/
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