Братья Костицыны покинули солигорский «Шахтер»

Белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны покинули солигорский «Шахтер», сообщает «БХ».

Отметим, что хоккеисты играли за «горняков» на Кубке Салея. В активе Костицына-старшего 6 игр и 2 (0+2) набранных очка, а Сергей Костицын заработал 5 (4+1) баллов в 7 встречах.

Где продолжат карьеру братья, пока неизвестно.

Напомним, что 36-летний Андрей Костицын и 34-летний Сергей Костицын долгое время выступали в НХЛ и КХЛ.