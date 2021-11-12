Браташ покинул расположение сборной России по семейным обстоятельствам. И.о. главного тренера стал Зубов

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Зубов», — заявил Браташ.

Сергей Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников,

тренер Юрий Жданов будет отвечать за контроль смен.

Команда продолжает подготовку в штатном режиме к матчам Кубка Карьяла против Швеции и Чехии.