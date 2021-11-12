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Браташ покинул расположение сборной России по семейным обстоятельствам. И.о. главного тренера стал Зубов

19:15
Олег Браташ. Фото ФХР.
Олег Браташ. Фото ФХР.
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Зубов», — заявил Браташ.

Сергей Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников,
тренер Юрий Жданов будет отвечать за контроль смен.

Команда продолжает подготовку в штатном режиме к матчам Кубка Карьяла против Швеции и Чехии.

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Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
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