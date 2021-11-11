Главный тренер сборной России Олег Браташ прокомментировал поражение от Финляндии (0:3) на Кубке Карьяла.

— Почему столько удалений? Есть ли у вас претензии к ребятам?

— Претензии, безусловно, есть. Будем разбираться в причинах удалений. Бывают технические нарушения, которые надо разбирать. Бывает недисциплинированность. По горячим следам я вам сразу не отвечу. Будем разбираться.

— Вам понравилось качество игры?

— Если учитывать уровень соперника, то да. Хотя хотелось бы еще лучше. Но я положительно оцениваю игру, особенно в равных составах.

— Когда решили, что в воротах сыграет Дмитрий Шугаев? Все думали, что сегодня выйдет Ярослав Аскаров.

— Кто думал? У нас три вратаря, мы все взвешиваем и решаем, кто будет играть. У нас есть тренер вратарей, другие тренеры. Решили, что сейчас Шугаев находится в лучшей форме.

— Возможно, что оба оставшихся вратаря сыграют по матчу?

— Все возможно, сейчас не могу вам сказать. Будем решать дальше.