Браташ — о поражении от Финляндии: «Будем разбираться в причинах удалений»
Главный тренер сборной России Олег Браташ прокомментировал поражение от Финляндии (0:3) на Кубке Карьяла.
— Почему столько удалений? Есть ли у вас претензии к ребятам?
— Претензии, безусловно, есть. Будем разбираться в причинах удалений. Бывают технические нарушения, которые надо разбирать. Бывает недисциплинированность. По горячим следам я вам сразу не отвечу. Будем разбираться.
— Вам понравилось качество игры?
— Если учитывать уровень соперника, то да. Хотя хотелось бы еще лучше. Но я положительно оцениваю игру, особенно в равных составах.
— Когда решили, что в воротах сыграет Дмитрий Шугаев? Все думали, что сегодня выйдет Ярослав Аскаров.
— Кто думал? У нас три вратаря, мы все взвешиваем и решаем, кто будет играть. У нас есть тренер вратарей, другие тренеры. Решили, что сейчас Шугаев находится в лучшей форме.
— Возможно, что оба оставшихся вратаря сыграют по матчу?
— Все возможно, сейчас не могу вам сказать. Будем решать дальше.
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