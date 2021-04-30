Брагин объяснил поражение сборной России в матче Еврочелленджа против Швейцарии

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (1:3).

«Идет подготовка к чемпионату мира, работаем. Противник сильный, хорошо двигался. Было видно, что они посвежее, у нас идет работа, дается нагрузка. Играли отрезками, цельной игры не получилось. С другой стороны, мы создали немало моментов, но не реализовали их, а соперник использовал свои шансы. Работаем дальше, смотрим по кандидатам. Завтра, конечно, будут какие-то изменения в составе. Надо проанализировать, принять решение», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Завтра, 1 мая, Россия и Швейцария вновь сыграют друг против друга. Начало встречи — 18.45 по московскому времени.