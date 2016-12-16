Борис Михайлов: "Знарку нужно было рассказать, почему сборная допустила ошибки в обороне"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов уверен, что большое количество удалений повлияло на счет матча Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3). По его словам, национальная команда показала неплохую игру, но не сумела реализовать ряд голевых моментов.

- В чем причина столь слабой игры сборной России? - вопрос Михайлову.

- Я не считаю, что игра у нас была слабая. Первый период получился хороший. Он остался за нашей командой, но она не использовала ряд моментов, которые должна была превратить в голы и свое преимущество. Это отразилось на дальнейшей игре. И, конечно, у нас было много удалений.

- Имеет ли право на жизнь оправдание Олега Знарка, что шведы проводят меньше матчей у себя в чемпионате, чем мы, поэтому игроки сборной России приехали в команду уставшие?

- Это непрофессиональная отговорка, все находятся в таких же условиях. Искусство тренера заключается в том, чтобы подготовить команду, даже если хоккеисты приехали уставшие. Нужно было рассказать, почему мы сделали такие ошибки в обороне. Почему нападающие не забивают. В нашей сборной ведь собраны мастера, на которых ходит народ. Моменты, которые они создали, должны были забивать, с кровью, с потом, но они обязаны это делать.

- Почему молодежный состав на прошлом этапе Евротура смотрелся ярче более опытных наших игроков?

- Этот состав на сегодняшний день тренеры сборной определили как сильнейший. Из расширенного списка в национальную команду из-за травм не попал целый ряд игроков, которые бы усилили нашу игру. Но бросаться в панику я не вижу повода. Да, мы проиграли сильной команде, умеющей грамотно действовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)