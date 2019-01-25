Борис Михайлов о составе сборной: "Наличие молодежи – это очень неплохо"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал состав сборной России на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры.

– Выбор тренерского штаба очень интересный, каждая фамилия в списке – не случайна, – считает Михайлов. – Мы видим в составе сборной новых игроков, которых ранее не вызывали в этом сезоне. Я думаю, главный тренер уверен в ребятах, которые сейчас не попали в состав, и хочет дать шанс новым игрокам, которые показывают отличную игру по ходу чемпионата КХЛ. Мы видим Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, про которых много писали в прессе. Тренерский штаб обратил внимание на их игру, они играют стабильно и с хорошим результатом. Будем надеяться, что и в сборной они смогут проявить себя. По вратарской линии, вероятно, главный тренер уверен в Сорокине и Шестеркине, а сейчас хочет проверить в деле новых ребят.

То, что в составе много молодежи, в том числе тех, кто ярко проявил себя на прошедшем МЧМ, это очень неплохо. Несомненно, задача тренерского штаба в рамках Евротура – это не только обеспечить победу. Очевидно, главный тренер проверяет молодых игроков, оценивает их потенциал, но главное – наигрывает состав как ближайший резерв национальной сборной. Кто заслужит доверие тренерского штаба – попадет в состав на Чемпионат мира.

Буду болеть за команду, желаю ребятам отличной игры! (Евгений Белоусов)​