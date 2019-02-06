Борис Александров будет посмертно введен в Зал славы ИИХФ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) огласила имена игроков, который в 2019 году будут введены в Зал славы организации. Посмертно членом Зала славы станет советский и казахстанский хоккеист Борис Александров.

В составе сборной СССР он в 1976 году стал олимпийским чемпионом. Трижды стал чемпионом СССР в составе ЦСКА. Также играл за "Торпедо" (Усть-Каменогорск), СКА-МВО, "Спартак", "Милан", "Ференцварош" и "Алису". Тренировал "Торпедо" из Усть-Каменогорска и сборную Казахстана. Умер в 2002 году.

Также введен в Зал славы словацкий хоккеист Жигмунд Палффи, выступавший за сборные Чехословакии и Словакии. Чемпион мира 2002 года, бронзовый призер ЧМ-2003. чемпион Чехословакии-1991/92. В НХЛ выступал за "Айлендерс", "Лос-Анджелес" и "Питтсбург".