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Богдан Киселевич: «Голову пеплом посыпать не надо»

6 февраля 2020, 23:33
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Капитан сборной России Богдан Киселевич подвел итог матча Шведских игр против команды Финляндии (0:3).

— Плохо начали, где-то нервничали. Оказались не готовы, допустили грубые и несвойственные нам ошибки, за которые были наказаны, — приводит слова Киселевича ТАСС. — Первые пять минут были обескураживающими, потом уже исправились и два периода провели так, как надо было начинать. Эта игра — огромный опыт и пойдет только в плюс, нужно добавить результат.

Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за все хорошее. Ребята сейчас уже поняли скорости, и в реализации надо добавить. Мы не делаем скидку на количество дебютантов — это первая сборная. Завтра потренируемся и дальше будет только лучше.

В большинстве не очень хорошо двигали шайбу и в завершающей стадии, когда надо было отдать пас или бросить, эти моменты хромали.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7705403

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