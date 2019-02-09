Бобков будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Игорь Бобков сыграет в воротах сборной России в матче Шведских хоккейных игр против Швеции, сообщает официальный Твиттер ФХР. Для 28-летнего голкипера эта встреча станет первой в составе национальной команды.
Состав сборной России: Бобков (Коновалов);
Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий – Шипачев – Никонцев;
Рафиков – Елесин, Шумаков – Зернов – Михеев;
Береглазов – Зуб, Кузьменко – Светлаков – Окулов;
Миронов – Кулик, Кручинин – Кадейкин – Бурдасов, Слепец.
Матч Швеция - Россия начнется в 17:30 по московскому времени.
Евротур. Швеция - Россия: прямая видеотрансляция матча //
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
Изучаем состав на матч!– Хоккей России (@russiahockey) 9 февраля 2019 г.
Шведские хоккейные игры, 🇸🇪 VS 🇷🇺
Стартовое вбрасывание в 17:30 pic.twitter.com/HTZLDcjQLx
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