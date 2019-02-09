Бобков будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией

Игорь Бобков сыграет в воротах сборной России в матче Шведских хоккейных игр против Швеции, сообщает официальный Твиттер ФХР. Для 28-летнего голкипера эта встреча станет первой в составе национальной команды.

Состав сборной России: Бобков (Коновалов);

Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий – Шипачев – Никонцев;

Рафиков – Елесин, Шумаков – Зернов – Михеев;

Береглазов – Зуб, Кузьменко – Светлаков – Окулов;

Миронов – Кулик, Кручинин – Кадейкин – Бурдасов, Слепец.

Матч Швеция - Россия начнется в 17:30 по московскому времени.

Евротур. Швеция - Россия: прямая видеотрансляция матча //

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи