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Бергенхейм покинул пост главы Профсоюза игроков Финляндии

18:45

Бывший нападающий сборной Финляднии Шон Бергенхейм покинул пост президента Профсоюза игроков Финляндии. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Бергенхейм закончил профессиональную карьеру в 2018 году. Большую ее часть он провел в Северной Америке, где играл за «Айлендерс», «Тампу», «Флориду» и «Миннесоту». В сезоне-2006/07 Бергенхайм провел 9 матчей за «Локомотив».

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