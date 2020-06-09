Бергенхейм покинул пост главы Профсоюза игроков Финляндии

Бывший нападающий сборной Финляднии Шон Бергенхейм покинул пост президента Профсоюза игроков Финляндии. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Olen eronnut Pelaajayhdistyksen puheenjohtajuudesta ja hallituksesta.

Kiit?n pelaajia ja toimistoa yhteisest? vuodesta! pic.twitter.com/hlHKjdhBLp — Sean Bergenheim (@SeanBergenheim) June 9, 2020

Бергенхейм закончил профессиональную карьеру в 2018 году. Большую ее часть он провел в Северной Америке, где играл за «Айлендерс», «Тампу», «Флориду» и «Миннесоту». В сезоне-2006/07 Бергенхайм провел 9 матчей за «Локомотив».