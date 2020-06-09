Бергенхейм покинул пост главы Профсоюза игроков Финляндии
18:45
Бывший нападающий сборной Финляднии Шон Бергенхейм покинул пост президента Профсоюза игроков Финляндии. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
Olen eronnut Pelaajayhdistyksen puheenjohtajuudesta ja hallituksesta.— Sean Bergenheim (@SeanBergenheim) June 9, 2020
Kiit?n pelaajia ja toimistoa yhteisest? vuodesta! pic.twitter.com/hlHKjdhBLp
Бергенхейм закончил профессиональную карьеру в 2018 году. Большую ее часть он провел в Северной Америке, где играл за «Айлендерс», «Тампу», «Флориду» и «Миннесоту». В сезоне-2006/07 Бергенхайм провел 9 матчей за «Локомотив».
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