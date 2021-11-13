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Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче с Швецией на Кубке Карьяла

11:26
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Вратарь СКА Ярослав Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче против Швеции на Кубке Карьяла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

«Аскаров будет в воротах в матче с командой Швеции», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФХР.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 13 ноября, начало — в 15.00 (мск). В первой игре турнира против Финляндии (0:3) ворота российской команды защищал голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12914657

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Иван Торопцев все материалы автора
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