Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче с Швецией на Кубке Карьяла
11:26
Вратарь СКА Ярослав Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче против Швеции на Кубке Карьяла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).
«Аскаров будет в воротах в матче с командой Швеции», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФХР.
Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 13 ноября, начало — в 15.00 (мск). В первой игре турнира против Финляндии (0:3) ворота российской команды защищал голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев.
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