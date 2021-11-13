Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче с Швецией на Кубке Карьяла

Вратарь СКА Ярослав Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче против Швеции на Кубке Карьяла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

«Аскаров будет в воротах в матче с командой Швеции», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФХР.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 13 ноября, начало — в 15.00 (мск). В первой игре турнира против Финляндии (0:3) ворота российской команды защищал голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев.