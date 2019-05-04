Нападающий сборной России Артем Анисимов подвел итоги матча Чешских игр против Финляндии (1:3).

– Пока у сборной России не получается цельной игры.

– Надо на ворота лезть больше и реализовывать свои моменты. И в обороне чуть построже.

– Почему произошли перемены в тройках?

– Честно, не знаю, спросите у тренера. Меня выпускали в одной, потом в другой (сначала с Капризовым и Григоренко, потом – с Гусевым и Кучеровым – Прим. "СЭ").

– Вам комфортно было?

– Мне со всеми комфортно.

– Что надо улучшать при игре в большинстве?

– Бросать побольше.

– А в меньшинстве?

– Сыграть чуть компактнее. Не допускать бросков.

– Не выбьют эти два матча нас из колеи?

– Нет. Все хорошо.

– Сложно адаптироваться к европейским правилам?

– Правила чуть отличаются. Ничего, попривыкнем. (Алексей Шевченко)