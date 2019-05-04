Нападающий сборной России Артем Анисимов подвел итоги матча Чешских игр против Финляндии (1:3).
– Пока у сборной России не получается цельной игры.
– Надо на ворота лезть больше и реализовывать свои моменты. И в обороне чуть построже.
– Почему произошли перемены в тройках?
– Честно, не знаю, спросите у тренера. Меня выпускали в одной, потом в другой (сначала с Капризовым и Григоренко, потом – с Гусевым и Кучеровым – Прим. "СЭ").
– Вам комфортно было?
– Мне со всеми комфортно.
– Что надо улучшать при игре в большинстве?
– Бросать побольше.
– А в меньшинстве?
– Сыграть чуть компактнее. Не допускать бросков.
– Не выбьют эти два матча нас из колеи?
– Нет. Все хорошо.
– Сложно адаптироваться к европейским правилам?
– Правила чуть отличаются. Ничего, попривыкнем. (Алексей Шевченко)