19:40 17 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Аркадий Ротенберг: "Российский хоккей развивается семимильными шагами"

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Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг заявил, что перед федерацией стоит задача, чтобы хоккей снова заблестел. В 2016 году российский хоккей отмечает семидесятилетие. В субботу в Москве прошел посвященный юбилею благотворительный матч между командами "Легенды СССР" и "Друзья Хоккея России", встреча закончилась со счетом 13:13.

– Хоккей – это наш национальный вид спорта, испокон веков мы занимаем в хоккее ведущие роли, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – Сегодня он развивается семимильными шагами. Возрождать – это плохое слово, возрождать нам нечего, потому что у нас все есть. Нужно сделать так, чтобы хоккей снова заблестел, вот задача.

Когда был маленьким, мечтал хотя бы рядом постоять с такими легендами, с которыми сегодня вышел на лед. Испытываю огромное удовольствие от того, что получил возможность сыграть с ними.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161217/1113889103.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Чем дальше - тем смешнее.Что же он раньше не развивался,до прихода жуликов и воров.

21:15 17 декабря

echo2011

"Мы семимильными шагами идем к победе коммунизма"! (Из знаменитых советских лозунгов)

21:06 17 декабря

Enich

если наш хоккей и развивается, то не благодаря, а вопреки Вам и Третьяку

19:49 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ