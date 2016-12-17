Аркадий Ротенберг: "Российский хоккей развивается семимильными шагами"

Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг заявил, что перед федерацией стоит задача, чтобы хоккей снова заблестел. В 2016 году российский хоккей отмечает семидесятилетие. В субботу в Москве прошел посвященный юбилею благотворительный матч между командами "Легенды СССР" и "Друзья Хоккея России", встреча закончилась со счетом 13:13.

– Хоккей – это наш национальный вид спорта, испокон веков мы занимаем в хоккее ведущие роли, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – Сегодня он развивается семимильными шагами. Возрождать – это плохое слово, возрождать нам нечего, потому что у нас все есть. Нужно сделать так, чтобы хоккей снова заблестел, вот задача.

Когда был маленьким, мечтал хотя бы рядом постоять с такими легендами, с которыми сегодня вышел на лед. Испытываю огромное удовольствие от того, что получил возможность сыграть с ними.