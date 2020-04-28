«Аннулировали визу, не пустили в страну». Русский голкипер рассказал, как не смог сыграть в Эстонии

Российский голкипер «Кременчуг» Никита Сандырев в интервью «СЭ» рассказал, как оказался в чемпионате Украины.

— Вообще я рассматривал любые варианты: и в России, и в Латвии, и даже в Эстонию мог поехать, но меня не пустили в страну. Аннулировали визу, и я вернулся домой, — отметил Сандырев. — Из-за этого весь сезон сидел дома и просто тренировался.

Под конец трансферного окна знакомый тренер из украинского клуба «Кременчуг» связался со мной. Сказал, что они ищут еще одного вратаря на плей-офф. Команда шла на первом месте, и они хотели усилить конкуренцию среди голкиперов. Чтобы при случае в плей-офф кто-то мог выйти и подменить. В итоге — согласился. И предложение меня устроило, и лига хорошая по уровню. Если сравнивать с ВХЛ-Б, то мой контракт на Украине — максимальный. По ВХЛ, наверное, средний или чуть выше. (Михаил Скрыль)

Полностью интервью Сандырева