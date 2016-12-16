11:30 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Андронов и Любушкин сыграют с Чехией, Шестеркин займет место в воротах

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Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что в матче Кубка Первого канала с Чехией место в воротах россиян займет Игорь Шестеркин. Отметим, что во встрече со Швецией (3:1) в стартовом составе национальной команды РФ вышел Илья Сорокин.

Также участие в игре примет нападающий Сергей Андронов и защитник Илья Любушкин. На данный момент неизвестно кого они заменят, по этому поводу ведется дискуссия. Напомним, матч Россия - Чехия состоится сегодня, начало игры - в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия- Чехия

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18.3%
Станет третьей
12.4%
Станет четвертой
11.8%
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