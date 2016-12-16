Андрей Николишин: "Игру Ковальчука и Дацюка в матче со Швецией нельзя назвать удачной"

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин подчеркнул, что Швеция в матче Кубка Первого канала превзошла национальную команду РФ (3:1) по количеству голевых моментов. По его словам, шведы действовали более разнообразно.

- В первом периоде шла равная игра, по моментам я бы даже шведов выделил, - начал Николишин. - Они действовали более разнообразно, конструктивно, создавали больше моментов. Вся угроза от них шла с середины площадки, а у нас все было через борта, через периметры. Мы практически не создавали проблем соперникам у их ворот. У шведов ведь тоже в команде не мальчики для битья. Есть сильный вратарь, хорошая оборона. Мы что-то создавали, но не сказал бы, что были какие-то стопроцентные моменты.

- Как оцените игру наших звезд - Дацюка и Ковальчука?

- Понятно, что когда ты не забиваешь - команда проигрывает. Поэтому удачной их игру назвать нельзя. Я думаю, что не было цельного звена у этих ребят. Тренеры пока не могут найти им третьего человека. На мой взгляд, Плотников выпадает из этого звена.

- Что скажете об армейском звене?

- А что там может понравиться? Молодые ребята, оборонщики. Играют в основном на сдерживание ведущих звеньев соперника - надо и оценивать их с этой позиции. Ждать от них креативной игры и голов не приходится. Насколько я помню, последний гол как раз они пропустили.

- Многим понравилось сибирское звено.

- На фоне всех остальных они смотрелись лучше всех в плане созидания, выглядели более интересно, разнообразно. Были какие-то нестандартные ходы, и тем самым ребята создавали моменты. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)