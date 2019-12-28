«Амбри Пиотта» переиграла ТПС на Кубке Шпенглера. Встреча закончилась в польщу швейцарской команды — 3:0.

Таким образом, «Амбри Пиотта» напрямую пробилась в полуфинал турнира. ТПС, как и «Салават Юлаев» попали в 1/4 финала.

Хоккей

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

«Амбри-Пиотта» (Амбри) — ТПС (Турку) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Флинн — 1 (мен., Дуэ), 28:59 — 1:0. Д`Агостини — 2 (Флинн, Саболич), 35:34 — 2:0. Д`Агостини — 3 (п.в.), 58:42 — 3:0.

Вратари: Вебер — Похьянокса (58:00 — 58:42).

Штраф: 8 — 6.

28 декабря. Давос. Vaillant Arena.