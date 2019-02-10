Алексей Яшин: "У Еврохоккейтура много положительных факторов"

Чемпион мира, призёр олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал выступление сборной России на Шведских хоккейных играх.

– Очень порадовала игра нашей сборной в Ярославле. Проведение матча в этом городе в очередной раз продемонстрировало любовь местных болельщиков к хоккею. Я играл в "Локомотиве" и знаю, какая там хоккейная инфраструктура, какое прекрасное отношение к команде и к спорту. В составе сборной были ярославские ребята, публика была довольна. Болельщики получили удовольствие, тем более Россия и Финляндия устроили такой триллер. Да, не удалось довести игру до победы в основное время, но такая победа воспринимается иной раз даже эмоциональнее. Вынесенный матч – отличная идея Федерации хоккея России.

– Многие называли такой состав национальной сборной экспериментальным.

– Я бы не называл это экспериментом. Звучит, будто неизвестно кого пригласили, наугад. Но это же не так. Штаб сборной в очередной раз продемонстрировал, что сборная открыта для всех. Обращает на себя внимание вызов в сборную хоккеистов, которые лишь месяц назад вернулись из Канады с бронзовыми медалями молодёжного чемпионата мира. Командировка в главную команду страны – большой вызов для этих парней, новый опыт, возможность проявить себя. Были и другие решения по игрокам, которые вызывают только уважение и признание в системной работе штаба.

– По игре команды какие можно сделать выводы?

– Про игру с Финляндией я уже сказал, что не удалось победить в основное время. Но играли ярко и агрессивно, комбинационно. Со Швецией смогли отыграться с 0:2. Конечно, были ошибки. Но они не системные. Международные матчи помогают проявлять действия игроков, их качества. Команда смотрелась здорово. С точки зрения подготовки к чемпионату мира, проделали хорошую работу. Повторюсь, посмотрели молодых ребят, ближайший резерв нашей сборной. Во всех команда показала характер.

– После матчей хоккеисты сборной России признавались, что скорости и качество игры на Еврохоккейтуре выше, чем в КХЛ.

– Этот очень интересный и интенсивный хоккей. Такой опыт ничем не заменить. В сборную были вызваны лучшие игроки из клубов КХЛ, которые показывают классный хоккей прямо сейчас. Скорости действительно высокие. Хороший и качественный хоккей был во всех трёх матчах. У Евротура много положительных факторов, которые помогают сборным, а игроки получают новый международный опыт. (Евгений Белоусов)