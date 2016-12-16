Алексей Морозов: "Жалко болельщиков, которые хотели посмотреть матч сборной"

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов поделился мнением по поводу отмены прямой трансляции матча Россия – Чехия на Первом канале. Ранее стало известно, что матчи Кубка Первого канала будут показаны на "Матч ТВ".

– Отмена прямой трансляции – это неординарное решение, согласны?

– Не мое это дело – обсуждать сетку телевизионных трансляций, но, может, в стране есть какие-то более важные дела. Нужно знать точную причину. Они могут быть разные. Но, конечно, жалко наших болельщиков, которые хотели посмотреть матч сборной России. Возможно, какой-то другой телеканал покажет эту игру. Очень хочется, чтобы нашу сборную показывали на основных общедоступных каналах. Это почетно и престижно для хоккея.

– Может быть, хоккейные рейтинги снижаются?

– Думать можно что угодно, надо знать по факту, снижаются или нет, а для этого нужно общаться с работниками телеканала, которые подсчитывают эти рейтинги, и узнавать ситуацию. Матч был запланирован к показу и многие его ждали, чтобы поболеть за наших ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //

Трансляция матча Россия – Чехия