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Алексей Кудашов: «Россия должна доминировать и играть первым номером»

16:05
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Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал предстоящий этап Евротура — Шведские игры.

— Перед нами стоит одна задача на этот этап Евротура — выиграть его. У нас молодая амбициозная сборная. Каждый из игроков заслужил вызов, они играют на ведущих ролях в своих клубах. На завтрашней тренировке мы все подведем к общему знаменателю. Рисунок уже всем понятен. Мы должны доминировать и играть первым номером. Валерий Николаевич Брагин отлично знает всех этих ребят. Он держал их в руках, как психолог. В его функции входит работа с нападающими и большинство. Мы рассматривали всех игроков, которые играют в КХЛ. Они у нас под прицелом — все на карандаше. При отборе игроков учитывается много различных факторов.

Ожидания от турнира у нас одни: настраиваем команду и играем на победу. Евротур — такая штука, где все команды сильны. Шведы везут команду из лучших игроков на домашний этап. У финнов будет сильный состав из игроков КХЛ. Чехи собирают самых взрослых и опытных игроков. Наша команда молодая и быстрая. Мы способны играть в энергозатратный, атакующий хоккей. При помощи Евротуров мы развиваем игроков, развиваем их международный опыт. В первую очередь мы готовим игроков на чемпионат мира и Олимпиаду. (Алена Гребенькова)

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