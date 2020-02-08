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Алексей Кудашов: «Ошибки в игре сборной России были детские»

21:56

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объяснил, с чем связано поражение (2:5) от Швеции в матче Евротура.

— Что не получилось прежде всего?

— Ошибки у нас были совсем детские. На этом уровне нельзя передерживать шайбу, чтобы тебя накрывал соперник, и удаляться. Из этого и вылез такой результат. Мы только начинали забирать у соперника шайбу, доминировать — тут же получали удаления или допускали потери, приводившие к контратакам.

— Почему снова команда пропустила в первой же смене?

— Опять неправильно действовали. У соперника есть определенный наигрыш. Мы его объяснили, показывали и снова все равно упустили своих игроков на пятаке. Хотя говорили, ?что на этом уровне соперник будет очень агрессивно действовать под воротами. Мы там позволили ему там хозяйничать. (Михаил Зислис)

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