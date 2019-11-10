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Алексей Кудашов: «Матч с Чехией разочаровал»

17:34
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Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги матча Кубка «Карьяла» против Чехии (0:3).

— Сегодняшний матч разочаровал. До первой ошибки мы более менее играли, было и движение, и моменты. Потом остановилось, перестали агрессивно играть. Большинство полностью у нас выпало. Здесь другой уровень, гораздо сложнее, чем в клубах.

Почему не сыграл Дыбленко? Мы его хорошо знаем. Зачем приглашали? Должна была быть глубина состава. (Алексей Шевченко)

Сборная России по хоккею: результаты, состав, новости и материалы

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