Алексей Кудашов: «Матч с Чехией разочаровал»
17:34
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги матча Кубка «Карьяла» против Чехии (0:3).
— Сегодняшний матч разочаровал. До первой ошибки мы более менее играли, было и движение, и моменты. Потом остановилось, перестали агрессивно играть. Большинство полностью у нас выпало. Здесь другой уровень, гораздо сложнее, чем в клубах.
Почему не сыграл Дыбленко? Мы его хорошо знаем. Зачем приглашали? Должна была быть глубина состава. (Алексей Шевченко)
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