Алексей Кудашов: «Гол Порядина? Надо брать ответственность на себя в атаке»
22:10
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги матча Евротура против Швеции.
— Следует ли действовать проще в ущерб комбинационности, вспоминая гол Порядина, взявшего все на себя?
— Мы об этом и говорим. Надо брать ответственность на себя в атаке, играть смелее, бросать. Где-то действовать попроще. На международном уровне все быстрее — мышление, передачи, скорости. К этому надо привыкать.
— Кто сыграет в воротах с чехами?
— Бобков.
— Что вам сказал арбитр по поводу отмененного гола Рафикова?
— Очень странное решение. Юханссон выехал из вратарской, но если его атакует игрок, то должно быть удаление или засчитанный гол. Толком объяснения мы не получили. Здесь все вопросы к судье. (Михаил Зислис)
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