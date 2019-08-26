Алексеев покинул «Сайпу» спустя 2,5 месяца после прихода

Нападающий «СайПы» Ярослав Алексеев покинет клуб, говорится на официальном сайте. Алексеев стал игроком «СайПы» в июне этого года, однако не продержался в команде и трех месяцев. Новое место работы форварда пока неизвестно.

Алексеев — воспитанник тюменского «Газовика». В 2013 году нападающий перебрался в систему московского «Динамо», а в 2016 году — в юниорскую лигу Квебека. В июне 2019 года Ярослав подписал контракт с финским клубом «СайПа», но через два месяца вынужден был уйти.