Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    Европа

Алексеев покинул «Сайпу» спустя 2,5 месяца после прихода

15:47

Нападающий «СайПы» Ярослав Алексеев покинет клуб, говорится на официальном сайте. Алексеев стал игроком «СайПы» в июне этого года, однако не продержался в команде и трех месяцев. Новое место работы форварда пока неизвестно.

Алексеев — воспитанник тюменского «Газовика». В 2013 году нападающий перебрался в систему московского «Динамо», а в 2016 году — в юниорскую лигу Квебека. В июне 2019 года Ярослав подписал контракт с финским клубом «СайПа», но через два месяца вынужден был уйти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир