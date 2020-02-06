Александр Самонов: «У Бобкова было недомогание, решили перестраховаться»

Голкипер сборной России Александр Самонов, который был признан лучшим игроком российской команды в матче Шведских игр против Финляндии (0:3), заявил, что место в воротах должен был занять Игорь Бобков.

— У Игоря было недомогание, решили перестраховаться. Всегда в голове держу, что всегда надо быть готовым к такому повороту событий, — цитирует Самонова ТАСС. — Допустили немного ошибок после старта, может, сказалось волнение, из-за которого пропустили. Потом собрались, начали показывать неплохой хоккей, думаю, в последующих играх мы наверстаем.

Когда судья показал на центр после просмотра гола, тогда мне и сказали, чтобы выходил, такое у меня бывало. Я уже был немного разогретый, поэтому вошел в игру быстро.

Самонов вышел на лед в начале первого периода, когда Тимур Билялов пропустил три гола за 7 минут.