Александр Кожевников: «КХЛ стала слишком медленной и отстает даже от финской лиги»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что финская лига превосходит по скоростям КХЛ, а также отметил, что уровень Евротура гораздо выше.

— Стартовый матч Шведских хоккейных игр показал, что наша лига стала слишком медленной и отстает даже от финской. Игроки сборной Финляндии начали на таких скоростях, что наша команда поначалу к ним была не готова. В самом дебюте мы пропустили трижды. Потом вроде бы сумели выровнять игру, но отыграть 0:3 у Финляндии крайне сложно. Один из лучших вратарей нашей лиги Тимур Билялов также не был готов к уровню финской игры. Все это говорит о том, что, возможно, КХЛ — уже не лучшая лига Европы, а уровень Евротура гораздо выше.