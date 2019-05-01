Защитник сборной России Александр Елесин – об игре со Швецией (4:6) на Евротуре. Хоккеист "Локомотива" забросил в этом матче первую шайбу нашей команды.

– Мы бы играли и счет был бы другим, если бы не получали все эти удаления, – заявил Елесин. – Сейчас мы все играем за страну, поэтому нужно ставить все амбиции на второй план. Тренера решат, кто достоин. Гол приятно забить, но приятнее, если бы мы выиграли. В разных звеньях были с Гусевым, просто я подключился, и он мне отдал хороший пас.

– Почему много с пятака залетело?

– Много пропустили с пятака и добивания в меньшинстве.

– Коршков подписался с "Торонто". У вас планы прежние – уехать в НХЛ?

– Да, пока неясно, с кем подпишусь.​

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