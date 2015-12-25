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Правление ФХР проголосовало за создание олимпийской сборной России

25 декабря 2015, 16:12
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Правление ФХР единогласно проголосовало за создание олимпийской сборной России. Об этом сообщил президент организации Владислав Третьяк, отметив, что команда будет создана уже в этом сезоне.

Правление ФХР единогласно проголосовало за создание олимпийской сборной, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Команда будет создана в следующем сезоне.

По словам же первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, команда будет состоять из игроков до 25 лет.

Надеемся, что ряд хоккеистов из нее (олимпийской сборной России) сыграет в Пхенчхане, – добавил Ротенберг.

Дополнительная информация:

http://rsport.ru/hockey/20151225/887091711.html

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