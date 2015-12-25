Правление ФХР проголосовало за создание олимпийской сборной России

Правление ФХР единогласно проголосовало за создание олимпийской сборной России. Об этом сообщил президент организации Владислав Третьяк, отметив, что команда будет создана уже в этом сезоне.

– Правление ФХР единогласно проголосовало за создание олимпийской сборной, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Команда будет создана в следующем сезоне.

По словам же первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга , команда будет состоять из игроков до 25 лет.