7 игроков из КХЛ вызваны в сборную Швеции на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной Швеции огласил заявку на Кубок Первого канала. В расположение национальной команды были вызваны 7 игроков из КХЛ. Турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

Полностью состав шведов на Кубок Первого канала выглядит следующим обазом:

вратари Хенрик Карлссон ("Барыс", КХЛ), Виктор Фаст (ЦСКА, КХЛ);

защитники Себастьян Ахо ("Шеллефтео"), Симон Бертильссон ("Брюнес"), Андреас Боргман ("ХВ71"), Оскар Фантенберг ("Сочи", КХЛ), Юхан Франссон ("Женева-Серветт", Швейцария), Эрик Густафссон ("Авангард", КХЛ), Магнус Нюгрен ("Фэрьестад"), Давид Рундблад ("Цюрих", Швейцария);

нападающие Линус Умарк ("Салават Юлаев", КХЛ), Оскар Линдблом ("Брюнес"), Патрик Вестерхольм ("Брюнес"), Патрик Закриссон ("Лугано", Швейцария), Александр Бергстрем ("Карлскруна"), Фредерик Хэндемарк ("Мальме"), Симон Энеруд ("ХВ71"), Карл Клингберг ("Цуг"), Марио Кемпе ("Витязь", КХЛ), Роберт Росен ("Векше"), Джон Норман ("Торпедо", КХЛ), Юхан Рюно ("Фэрьестад"), Даниэль Брудин ("Юргорден"), Андреас Турессон ("Мальме").