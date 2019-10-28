6 игроков КХЛ сыграют за Швецию на Кубке Карьяла

Стал известен состав сборной Швеции на первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В него включены шесть представителей КХЛ, сообщает Expressen.

Вратари: Магнус Хелльберг (СКА, Россия), Адам Рейдеборн («Ак Барс», Россия), Кристоффер Рифальк («Регле»).

Защитники: Клас Дальбек (СКА, Россия), Микаэль Викстранд («Ак Барс», Россия), Никлас Ханссон («Регле»), Симон Бертильссон («Сочи», Россия), Йеспер Селльгрен («Лулео»), Олле Алсинг, Том Нильссон (оба — «Юргорден»), Арвид Лундберг («Шеллефтео»).

Нападающие: Антон Редин («Брюнэс»), Микаэль Лундквист, Густав Рудаль (оба — «Фэрьестад»), Даниэль Заар, Деннис Эверберг (оба — «Регле»), Карл Клинберг, Оскар Линдберг (оба — «Цуг», Швейцария), Патрик Берглунд («Юргорден»), Йохан Сандстрем («Фрелунда»), Даниэль Бродин («Фрибур», Швейцария), Фредрик Хендемарк («Мальме»), Деннис Расмуссен («Металлург», Россия), Матиас Броме («Эребру»).