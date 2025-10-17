53-летний Ягр начал 38-й сезон в профессиональном хоккее

Нападающий Яромир Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее.

53-летний чех вышел на лед в матче чемпионата Чехии между «Кладно» и «Витковице» (3:1). Ягр является игроком и совладельцем «Кладно», в котором он начинал свою карьеру.

В прошлом сезоне на счету форварда 39 матчей, в которых он забросил 5 шайб и отдал 11 результативных передач.

Ягр является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В НХЛ он выступал за «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари». Также Ягр играл в КХЛ за «Авангард».