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Сегодня, 23:01

50-летний Ягр забросил свою первую шайбу в сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, выступающий за «Кладно», отметился своей первой заброшенной шайбой в текущем сезоне чемпионата Чехии по хоккею.

3 января «Кладано», владельцем и игроком которого является Ягр, дома уступил «Шкоде» из Пльзеня со счетом 3:4. 50-летний чех забил на 20-й минуте первого периода при счете 0:3.

Для Ягра этот матч стал седьмым в сезоне. Чех не выступал с марта по декабрь 2022 года. В октябре он заявил, что у него пропала мотивация для продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне на его счету шесть очков (1+5).

Ранее Ягр стал самым возрастным игроком чемпионата Чехии, которому удалось отметиться результативными действиями.

Яромир Ягр
Хоккей
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