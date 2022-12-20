50-летний Ягр набрал очки во втором матче подряд за «Кладно»

50-летний нападающий Яромир Ягр провел второй матч в нынешнем сезоне за «Кладно».

Его команда потерпела очередное поражение в чемпионате Чехии, уступив «Комете» из Брно в овертайме со счетом 2:3.

Сам Ягр отметился 1 результативной передачей и набрал очки во втором матче подряд. У легендарного чеха 3 ассиста в двух встречах.

«Кладно», чьим совладельцем по совместительству является Ягр, идет на последнем месте в чемпионате, набрав в 28 матчах 29 очков.