В расширенный состав сборной России включены 28 хоккеистов

12 декабря национальная сборная России соберется в подмосковном УТЦ "Новогорск" для подготовки к московскому этапу Евротура Кубку Первого канала, информирует официальный сайт ФХР. Тренерский штаб под руководством Зинэтулы Билялетдинова включил в расширенный список 28 хоккеистов.

Состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Константин Барулин ("Атлант"), Михаил Бирюков ("Югра") Илья Ежов (СКА); защитники Константин Корнеев, Илья Никулин, Евгений Медведев (все - "Ак Барс"), Денис Денисов, Денис Гребешков, Дмитрий Калинин (все - СКА), Николай Белов ("Нефтехимик"), Евгений Бирюков ("Металлург" Мг), Иван Вишневский ("Атлант"), Максим Чудинов ("Северсталь"); нападающие Сергей Широков, Илья Зубов (оба - ЦСКА), Виктор Тихонов, Игорь Макаров (оба - СКА), Вадим Шипачев ("Северсталь"), Евгений Кетов ("Северсталь"), Алексей Терещенко, Евгений Бодров (оба - "Ак Барс"), Александр Пережогин, Сергей Калинин (оба - "Авангард"), Денис Кокарев ("Динамо" М), Владимир Тарасенко ("Сибирь"), Роман Людучин ("Спартак"), Энвер Лисин ("Металлург" Мг), Александр Радулов ("Салават Юлаев")

Напомним, что турнир пройдет с 15 по 18 декабря в московском Дворце Спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле. Первым соперником россиян будет сборная Финляндии.