37-летний Жердев подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Молодечно»

Нападающий Николай Жердев подписал контракт с «Динамо-Молодечно», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Контракт с 37-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона. Николай уже находится в расположении команды.

13 октября стало известно, что нападающий покинул минскую «Юность». В 14 матчах сезона белорусской экстралиги россиянин набрал 4 (3+1) очка.

В минувшее межсезонье Жердев проходил просмотр в минском «Динамо». Он принял участие в контрольных матчах против «Сибири» и «Северстали», в которых сделал одну передачу.

Напомним, что Жердев является двукратным победителем чемпионатов мира (2009, 2012) в составе сборной России.