18-летний Денисенко – в первом звене национальной сборной

18-летний форвард Григорий Денисенко выйдет на лед в первом звене национальной сборной в матче третьего этапа Евротура – Шведских хоккейных игр против сборной Чехии. Его партнерами по звену станут Александр Кадейкин и Илья Михеев.

Полностью состав сборной России выглядит так:

Коновалов (Бобков); Арзамасцев – Зуб, Денисенко – Кадейкин – Михеев;

Рафиков – Елесин, Кагарлицкий – Шипачев – Никонцев;

Миронов – Кулик; Кузьменко – Светлаков – Окулов;

Береглазов – Мищенко, Слепец – Зернов – Бурдасов; Алексеев.

Игру пропускают голкипер Самонов, защитник Василевский, нападающие Шумаков и Кручинин.

Начало матча против Чехии, которая досрочно выиграла Шведские хоккейные игры – в 14.00 по московскому времени. В общем зачете Евротура сборная России идет на первом месте с 16 очками. На втором месте Чехия с 11 баллами.