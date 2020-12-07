18 игроков КХЛ попали в заявку сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Сборная Финляндии объявила состав на Кубок Первого канала, который пройдет с 17 до 20 декабря в Москве. В заявке финнов 18 игроков из КХЛ.

Вратари: Юсси Рюнняс («Линчепинг), Янне Ювонен («Лександс»), Юсси Олкиунора («Металлург» Мг).

Защитники: Вилле Покка, Оливер Каски ( оба — «Авангард»), Никлас Фриман («Йокерит»), Тони Сунд («Динамо» Рига), Велли-Матти Виттасмяки («Северсталь»), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Петтери Никкля («Норчепинг»), Робин Сало («Эребру»), Отсо Рантакари («Нефтехимик»).

Нападающие: Йори Лехтеря («Спартак»), Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен ( все — «Йокерит»), Миро Аалтонен (СКА), Нико Ойямяки («Линчепинг»), Йонас Няттинен («Северсталь»), Йере Карьялайнен («Сочи»), Юлиус Няттинен («Амбри-Пиотта»), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен ( оба — «Сибирь»), Роберт Лейно («Эребру»), Артту Иломяки («Лулеа»), Теему Турунен («Давос»), Харри Песонен («Металлург» Мг).