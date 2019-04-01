13 игроков КХЛ - в сборной Чехии на Еврочеллендж

Тренерский штаб сборной Чехии определился с составом на матчи Еврочелленджа. В число 25 хоккеистов вошли 13 представителей КХЛ.

Вратари: Якуб Коварж ("Автомобилист", КХЛ), Патрик Бартошак ("Витковице"), Марек Лангхамер ("Амур", КХЛ).

Защитники: Войцех Мозик ("Витязь", КХЛ), Ян Коларж, Михал Йордан (оба - "Амур", КХЛ), Лукаш Клок ("Слован", КХЛ), Адам Полашек ("Нефтехимик", КХЛ), Якуб Крейчик ("Лукко Раума", Финляндия), Филип Павлик, Петр Заморски (оба - "Маунтфилд").

Нападающие: Робин Ханцль ("Спартак", КХЛ), Томаш Мертл ("Куньлунь", КХЛ), Михал Ржепик ("Витязь", КХЛ), Иржи Секач ("Ак Барс", КХЛ), Томаш Зогорна ("Амур", КХЛ), Михал Булирж ("Металлург", КХЛ), Доминик Кубалик ("Амбри-Пьотта", Швейцария), Давид Томашек (ЮП, Финляндия), Рудольф Червены ("Брюнас", Швеция), Томаш Форжт ("Злин"), Радован Павлик ("Маунтфилд"), Ондржей Беранек ("Энерги"), Патрик Здрагал, Шимон Странски ("Витковице"), Радим Зогорна ("Млада Болеслав").

В рамках Еврочелленджа Чехия встретится с Австрией (10 апреля в Зноймо, 13 апреля в Линце), Германией (17 и 18 апреля в Карловых Варах) и Словакией (26 апреля в Тренчине, 28 апреля в Нитре).

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