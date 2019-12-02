Стал известен состав сборной Швеции? на Кубок Первого канала, информирует сайт национальной.

Состав:

вратари — Ларс Юханссон (ЦСКА), Адам Рейдеборн («Ак Барс»);

защитники — Клас Дальбек (ЦСКА), Микаэль Викстранд («Ак Барс»), Хенрик Теммернес («Женева-Серветт»), Никлас Ханссон («Регле»), Симон Бертильссон («Сочи»), Эмиль Юханссон (ХВ 71), Виктор Лев («Йокерит»), Калле Андерссон («Берн»);

нападающие — Андре Петерссон («Динамо» Москва), Густав Рюдаль, Микаэль Линдквист, Линус Юханссон (все — «Фэрьестад»), Даниэль Бродин («Фрибург»), Эмиль Сюльвергорд, Фредрик Хэндемарк (оба — «Мальме»), Маркус Юнг («Адмирал»), Леон Бристедт, Даниэль Заар (оба — «Регле»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Матиас Броме («Эребро»), Мальте Стремвалль («Сочи»), Магнус Пяаярви («Локомотив»).