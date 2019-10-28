11 игроков КХЛ сыграют за Финляндию на Кубке Карьяла

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен определился с составом команды на первый этап Евротура. В него вошли 11 представителей КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Вратари: Юсси Олкинуора («Адмирал»), Харри Сятери («Сибирь»).

Защитники: Теему Эронен, Микко Лехтонен (оба — «Йокерит»), Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария), Микко Ниемеля («Кярпят», Финляндия), Петтери Никиля (ХПК, Финляндия), Атте Охтамаа («Лугано», Швейцария), Вилле Покка («Авангард»), Юусо Вайнио (ЮП, Финляндия), Вели-Матти Виттасмяки («Таппара», Финляндия).

Нападающие: Миро Аалтонен («Витязь»), Марко Анттила, Хенрик Хаапала (оба — «Йокерит»), Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен (оба — «Салават Юлаев»), Артту Иломяки («Лулео», Швеция), Кристиан Куусела, Нико Ойямяки (оба — «Таппара», Финляндия), Юхо Ламмикко, Ессе Пульюярви (оба — «Кярпят», Финляндия), Харри Пессонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Йере Саллинен (ХИФК, Финляндия), Эмели Суоми («Ильвес», Финляндия), Юхани Тюрвяйнен («Лулео», Швеция).

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября 2019 года в Хельсинки, в первом матче турнира финны сыграют со сборной России, а затем их соперниками станут команды Чехии и Швеции.